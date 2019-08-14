IBF отсрочила титульный бой Усика в супертяжелом дивизионе

Боксер из Болгарии Кубрат Пулев (27-1, 14 КО) стал обязательным претендентом на титул IBF, который в конце года будет стоять на кону реванша между Энди Руисом (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Об этом информирует авторитетное издание BoxingScene.

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Международная федерация бокса обязала победителя боя в Саудовской Аравии документально подтвердить проведение боя с лидером рейтинга до 31 мая 2020 года.

Таким образом, решение Федерации отсрочило получение украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО) титульного поединка в новой весовой категории, который согласно решению WBO должен был бы драться с победителем дуэли как официальный претендент на пояс организации в течение 180 дней.

Бой Джошуа – Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии на арене в Эр-Рияде. Такое решение было принято командами боксеров.

Как известно, Александр Усик уже начал в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе. Соперником Усика должен стать Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым должен был состояться еще в мае.