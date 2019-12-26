Баскетболист, противник Эрдогана, сыграл матч НБА в кроссовках с надписью "свобода"
Турецкий баскетболист "Бостона" Энес Кантер перед рождественским матчем с "Торонто" написал на своих кроссовках "свобода". Такая же надпись была на майке игрока "Селтикс" и перед игрой.
Накануне матча НБА в Торонто Кантер получил разрешение уехать в Канаду.
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Кроссовки Кантера в матче "Торонто" – "Бостон" / Фото: USA Today
Энес Кантер перед игрой / Фото: SLAM Online
Почему Кантер играл с надписью "свобода"?
Последние несколько лет Кантер был вынужден пропускать матчи своей команды, которые проходили за пределами США, из-за напряженных отношений с турецким правительством.
27-летний баскетболист является ярым противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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В Турции баскетболиста обвиняют в пособничестве терроризму. Кантер – последователь исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена.
В 2017 году прокуратура официально обвинила Кантера в оскорблении президента страны Эрдогана и потребовала для него до 4 лет тюрьмы.
Летом 2017 года Кантера задержали в румынском аэропорту, где он пересаживался на другой рейс во время своего благотворительного тура по Азии и Европе. Выяснилось, что турецкие власти аннулировали его паспорт, связав Кантера с попыткой государственного переворота.
После задержки Кантеру разрешили вернуться в США, где он не был ни заключен в тюрьму, ни уволен с работы.
Твиттер Кантера, где он критикует Эрдогана, запрещен на территории Турции. Кроме того, в Турции не показывают матчи НБА с участием Кантера.