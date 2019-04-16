Игрок сборной Бразилии совершил ужасный фол в чемпионате Китая: видео

Полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо получил красную карточку на 14 минуте матча чемпионата Китая против "Пекин Реньхе" (1:2).

Бразилец высоко поднятой ногой попал сопернику в голову, за что был тут же удален с поля, пишет sport.ua.

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Бразилец играет в Китае с 2015 года, прошлый сезон Паулиньо провел в "Барселоне" и забил 9 мячей в 34 матчах Примеры-2017/18, после чего был возвращен в "Гуанчжоу" на правах аренды.

Спорт 24 писал, что в поединке молодежного первенства России между питерским "Зенитом" и "Анжи" из Махачкалы был забит сумасшедший автогол. Игрок питерского клуба Максим Левин с 30 метров решил вернуть мяч вратарю, но круглый пролетел мимо вратаря.

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