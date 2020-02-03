24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Игрок сборной Украины по гандболу официально перешел в российский "Спартак"

39 Читати новину українською
Станислав Жуков / xsport.ua

Игрок сборной Украины по гандболу Станислав Жуков 3 февраля перешел в московский "Спартак". Московский клуб выкупил контракт украинца у запорожского "Мотора".

О переходе Жукова официально сообщил российский "Спартак". В клубе сообщили, что Жуков усилит позицию левого полусреднего.

Стоит внимания: Предложение из России может быть единственным, – капитан сборной Украины по гандболу

"Мотор" пока не подтвердил информацию. По информации "Спартака", контракт между клубом и Станиславом Жуковым рассчитан на 2,5 года.

С 2017 до 2019 года Станислав играл в немецкой Бундеслиге за "Гуммерсбах", после чего летом 2019 года перешел в "Мотор" (Запорожье).

Также он выступал за "Будивельник" (Бровары) и ЗНТУ-ЗАС (Запорожье).

Жуков – трехкратный чемпион Украины (2015-2017) и обладатель Кубка Украины, дважды обладатель Суперкубка Украины.

Жуков был в составе сборной Украины на чемпионате Европы, на котором "сине-желтые" проиграли все три поединка.

Сборная Украины уступила Македонии, Австрии, Чехии и вылетела из Евро.

В чемпионате России также выступает игрок сборной Украины Евгений Жук. Он защищает цвета клуба "Пермские медведи".

15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
сегодня
80338
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Гандбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:07 "Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна
Михайло Гема 39
сегодня 12:32 Момент с участием Михайлюка попал в топ-5 лучших в НБА: видео
Юрій Семенюк 25
сегодня 12:04 Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео
Юрій Семенюк 158
сегодня 09:21 Американский футбол: "Канзас-Сити" победил "Сан-Франциско" в матче за Супербоул
Ігор Саджениця 40
2 февраля 20:13 Зинченко получил удаление в матче против "Тоттенхэма", "шпоры" сразу забили и победили – видео
Ігор Саджениця 1110
Новости
Больше новостей
Залиште відгук