Игрок сборной Украины по гандболу официально перешел в российский "Спартак"

Игрок сборной Украины по гандболу Станислав Жуков 3 февраля перешел в московский "Спартак". Московский клуб выкупил контракт украинца у запорожского "Мотора".

О переходе Жукова официально сообщил российский "Спартак". В клубе сообщили, что Жуков усилит позицию левого полусреднего.

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"Мотор" пока не подтвердил информацию. По информации "Спартака", контракт между клубом и Станиславом Жуковым рассчитан на 2,5 года.

С 2017 до 2019 года Станислав играл в немецкой Бундеслиге за "Гуммерсбах", после чего летом 2019 года перешел в "Мотор" (Запорожье).

Также он выступал за "Будивельник" (Бровары) и ЗНТУ-ЗАС (Запорожье).

Жуков – трехкратный чемпион Украины (2015-2017) и обладатель Кубка Украины, дважды обладатель Суперкубка Украины.

Жуков был в составе сборной Украины на чемпионате Европы, на котором "сине-желтые" проиграли все три поединка.

Сборная Украины уступила Македонии, Австрии, Чехии и вылетела из Евро.

В чемпионате России также выступает игрок сборной Украины Евгений Жук. Он защищает цвета клуба "Пермские медведи".