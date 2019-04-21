Игрок сборной Украины забил два гола в иностранной лиге: видео

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов отметился двумя забитыми голами в матче 29-го тура чемпионата Греции.

Шахов забил первый гол своей команды в противостоянии с "Левадиакосом", на 3 минуте.

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После перерыва украинский футболист отметился еще одним голом. На 60 минуте Шахов сделал счет 4:0.

В 36 матчах в сезоне Шахов забил уже 4 гола, также на его счету две результативные передачи.

Евгений Хачериди, который так же принадлежит клубу, не попал в заявку на матч.

На данный момент ПАОК украинских футболистов лидирует в турнирной таблице чемпионата Греции, опережая "Олимпиакос".

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