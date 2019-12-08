Игрок "Шахтера" заявил, что хочет продолжить карьеру в другом клубе

Полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем, выступающий на правах аренды за "Флуминенсе", выразил желание продолжить карьеру в бразильском клубе.

Веллингтон Нем рассказал, почему ему не удалось стать футболистом основы "трехцветных", а также заявил о желании остаться в Бразилии.

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Я приехал в Бразилию, когда чемпионат уже был в разгаре, к тому же после отпуска. Мне нужно было некоторое время, чтобы приспособиться и, я думаю, что это было короткое время. Я хорошо тренировался, отдавал всего себя работе, но не играл. Это печально, но в футболе случаются такие вещи, которые мы не можем изменить.



Останусь ли я в "Флуминенсе" на постоянной основе? Этот вопрос стоит задать моим агентам. У меня есть контракт с "Шахтером", который действует еще полтора года. Не знаю, что произойдет в будущем. Варианты есть, но я оставил их на рассмотрение своим агентам, чтобы посмотреть, что из этого получится. Если говорить о моем желании, то я, конечно же, хочу остаться,

– рассказал Веллингтон Нем.

Арендное соглашение Нема с "Флуминенсе" рассчитано до конца 2019 года. Веллингтон вернулся в Бразилию прошлым летом и за полгода в составе "Флу" провел 17 матчей и забил один мяч.

В 2013 году Нем перешел в "Шахтер" именно с "Флуминенсе", но за 6 лет так и не сумел заиграть в донецком клубе.