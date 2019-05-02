Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото

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Главный тренер "Баварии" Нико Ковач
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач / facebook.com/fcbayern.en

Сразу несколько звездных футболистов мюнхенской "Баварии", которая прекратила выступления в Лиге чемпионов еще на стадии 1/8 финала, потролили английский "Ливерпуль".

Именно английский клуб выбил "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов, нанеся поражение мюнхенскому гранду на его же поле со счетом 3:1.

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В среду, 1-го мая, "Ливерпуль" разгромно проиграл каталонской "Барселоне" в первой полуфинальной игре. Футболисты "Баварии" не оставили поражение "мерсисайдцев" без внимания.

В частности, Франк Рибери, Хамес Родригес и Рафинья обменялись фотографиями с Артуро Видалем, который играет за "Барселону", а до этого выступал за "Баварию".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#MiaSanMia ️ . . @franckribery7 #FCBayern #Family #Friends #Football #Futbol #Fussball #Soccer

Допис, поширений FC Bayern Official (@fcbayern)

Фотографию из соцсетей опубликовала в своем официальном Instagrami "Бавария", подписав фотографию своим лозунгом Mia San Mia.

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Теги: Лига Европы ФК Барселона ФК Ливерпуль Бавария Спорт Футбол
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