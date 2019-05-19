Игроки "Баварии" приняли пивной душ во время празднования 29-го чемпионства: фото, видео
Мюнхенская "Бавария" в седьмой раз подряд и 29-й раз в своей истории выиграла немецкую Бундеслигу.
"Бавария" на своем поле в последнем туре разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:1 и официально выиграла немецкий чемпионат.
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Во втором тайме по голу за мюнхенцев провели Франк Рибери и Арьен Роббен, которые в этом году покидают "Баварию".
После матча "Бавария" была награждена и футболисты "приняли" традиционный для Германии пивной душ.
Первым "досталось" наставнику мюнхенцев Ковачу, которого облил Роббен.
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