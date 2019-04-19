Игроки "Динамо" посетили раненых военных в госпитале: фото и видео

В четверг, 18 апреля, игроки киевского "Динамо" Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков, легенда клуба Владимир Мунтян, а также представители динамовского фан-клуба посетили раненых воинов ВСУ в военном госпитале.

Динамовцы привезли самые необходимые вещи – повседневную одежду, продукты и тому подобное. Воины встретили футболистов со словами: "С каким счетом будем обыгрывать "Шахтер"? Бойцы были приятно удивлены визиту, поблагодарили за поддержку и за то, что не оставили их без внимания.

К слову: "Динамо" – "Шахтер": билеты на матч на НСК "Олимпийский"

На этот раз кроме тех вещей, в которых нуждаются раненые герои, и которые были переданы в Главный военный клинический госпиталь, футболисты принесли другие подарки – мячи, спортивную одежду, динамовские клубные журналы, книги, посвященные футболистам и тренерам, которые получили первое чемпионство СССР для "Динамо" в 1961 году.

Стоит увидеть: Лидер "Динамо" кардинально сменил имидж

"Могу сказать слова благодарности воинам за то, что они делают для нас. Благодаря им у нас в городе мирно, наши близкие могут не переживать ни за что. Поэтому им огромное спасибо и, конечно же, это надо увидеть и молодым игрокам, которые были сегодня, и мне тоже. Мы понимаем, кто за нас болеет, а мы, в свою очередь, защищаем клуб. Бойцы нам сказали, что самое главное нам подождать, чтобы их радовать, наших болельщиков и самих себя. Мы выходим и стараемся довести каждую игру, что "Динамо" номер один в Украине и в Европе составляет огромную силу", – заявил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.