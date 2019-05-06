Игроки "Манчестер Сити" получат 15 миллионов фунтов в случае победы в трех турнирах

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Игроки "Манчестер Сити" получат 15 миллионов фунтов в случае победы в трех турнирах

У "Манчестер Сити" есть возможность сделать так называемый требл – выиграть три турнира за один сезон. Если это произойдет, игроки команды получат щедрый бонус от руководства – 15 миллионов фунтов.

"Манчестер Сити" претендует на чемпионство в Англии, выиграл Кубок лиги и сыграет в финале Кубка Англии против "Уотфорда" 18 мая. Однако есть одно условие. У каждого игрока в контракт прописана сумма призовых за эти турниры. Но чтобы получить максимальную сумму за победу, надо провести в каждом из турниров как минимум 60% матчей, сообщает The Telegraph.

Но не все игроки достигли этой отметки. В таком случае для конкретных футболистов бонус сокращается в среднем на 50%, у каждого игрока в контракте прописаны собственные вариации. Например, в контракте Кевина Де Брюйне прописано, что полузащитник получит 750 тысяч фунтов за победу в АПЛ, 300 тысяч фунтов – за кубок Англии и еще 75 тысяч – за победу в Кубке лиги. Но игрок получил травму, и не достиг отметки в 60% матчей. Поэтому он получит меньшую сумму.

Стоит добавить, что если "Манчестер Сити" выиграет требл, он станет первым английским клубом, которому это удалось сделать внутренними турнирами.

До этого требл в Англии делал "Манчестер Юнайтед", который выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Это было в 1999 году.

 

 

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити
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