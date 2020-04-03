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Или "Реал" опустится в Лигу Европы, или "Ингулец" поднимется в Лигу чемпионов, – Поворознюк

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Александр Поворознюк / ФК "Ингулец"

Президент клуба Первой лиги "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал, чем занимаются его футболисты на карантине.

Поворознюк заявил, что цель команды – выход в УПЛ и участие в еврокубках.

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Я не сильно интересуюсь, чем там сейчас занимаются футболисты, как они работают. У меня есть замечательный тренер, которому я доверяю. Точно знаю, что игроки сейчас так просто не сидят, у каждого есть программа, которую запланировал Лавриненко, которого я считаю лучшим тренером в Украине. Он знает, что делает.

Уверен, что он выведет команду в Премьер-лигу, и мы будем когда-то играть в еврокубках. И здесь есть два варианта: или "Реал" опустится в Лигу Европы, или мы поднимемся в Лигу чемпионов. Но все равно мы там будем,
– отметил Поворознюк.

  • Сейчас "Ингулец" идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги с 2-очковым отставанием от лидера.
  • В прошлом году "Ингулец" играл в финале Кубка Украины с "Шахтером" (0:4). 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Реал Лига чемпионов Лига Европы
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