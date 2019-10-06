Илья Марченко выиграл теннисный турнир ATP впервые с 2014 года

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Илья Марченко
Илья Марченко / ФТУ

Украинский теннисист Илья Марченко отметил победу на челленджере в Нур-Султане (Казахстан). В финале турнира украинец победил Янника Мадена.

Янник Маден – Илья Марченко 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)

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В первом сете отпраздновал победу 29-летний немец Маден, который в рейтинге ATP занимает 130 место. Но Марченко не позволил сопернику довести дело до победы во втором сете.

Илья выиграл вторую партию с таким же счетом, как проиграл первый сет. Судьба поединка решалась в последнем сете. Украинские удалось вырвать победу.

Всего поединок продолжался более 2 часов. Накануне Илья выиграл турнир в Нур-Султане в паре с представителем Финляндии Гарри Хелиовааром.

Для Марченко это первая победа на турнире серии ATP с ноября 2014 года. Тогда Илья в Брешии (Италия) сумел выиграть челленджер в одиночном и парном разряде.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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