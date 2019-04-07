Перволиговый "Ингулец" в серии пенальти обыграл "Карпаты" и вышел в полуфинал Кубка Украины

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Ингулец – Карпаты: видео голов, обзор матча Кубок Украины 2019
"Ингулец" обыграл "Карпаты" / ФК "Карпаты"

"Ингулец" сумел на своем поле обыграть "Карпаты" и выйти в полуфинал Кубка Украины. Но для определения победителя пары, команды были вынуждены пробивать послематчевые пенальти.

Ингулец – Карпаты 1:1 (пен. 4: 5)
Голы: Щедрый, 50 – Швед, 90+6
Удаление: Толочко, 102 (Карпаты)

Матч должен был состояться в поселке Петрово, где и выступает "Ингулец". Однако из-за повышенного интереса к игре, матч перенесли в Александрию на стадион "Ника".

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Команды начали матч не слишком активно. "Карпаты" на эту игру вышли в основном составе, но почти все эти игроки еще во вторник, 2 апреля, сыграли против "Ворсклы" в чемпионате Украины. "Ингулец" же свой матч проводил на день позже, и сыграл вничью с "Горняк-Спорт".

В целом первый тайм прошел почти без моментов. "Карпаты" не могли пройти насыщенную защиту хозяев. Зато игроки "Ингула" не так часто наносили удары по воротам Максима Кучинского. Поэтому в первом тайме ударов в створ ворот так и не было.

Но сразу после возобновления матча, "Ингулец" вышел вперед. Никем не прикрытый Артем Щедрый открыл счет. На него прошел пас, и он пробил в дальний угол ворот.

"Карпаты" же и в дальнейшем ничего не могли сделать впереди. Поэтому Антон Ситников в воротах "Ингула" имел не слишком много работы. Зато хозяева могли удвоить счет. Но Александр Мишуренко с убойной позиции головой пробил мимо рамки ворот.

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Когда матч приближался к концу, "Карпаты" могли пропустить второй раз. Но Николос Сичинава из убойной позиции не попал в ворота.

А "Карпаты" забили. При этом сделали это на шестой добавленной минуте из восьми. Марьян Швед получил пас в штрафной, технично обыграл трех соперников и мощно низом пробил по воротам. Ситников не успел среагировать на этот удар.

Поэтому игра перешла в овертайм. Но там "Карпатам" не повезло. Роман Толочко, который вышел на замену на сотом минуте, получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

После этого "Карпаты" могли дважды выходить вперед. Но удар Шведа приняла на себя стойка, и Карим Йода в быстрой контратаке пробил выше ворот.

Именно Йоду можно считать главным неудачником матча. В серии послематчевых пенальти игрок пробил выше ворот, в то время как остальные игроки свои удары реализовали.

Поэтому "Ингулец" побеждает "Карпаты" и выходит в полуфинал Кубка Украины. Учитывая, что команда выступает в Первой лиге, вероятно, команда сыграет на своем поле. Своего соперника "Ингулец" узнает в понедельник, 8 апреля. Тогда состоится жеребьевка 1/2 финала.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Карпаты
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