Какие шансы у "Ингульца" победить "Зарю" и выйти в финал Кубка Украины: прогноз букмекеров

Перволиговый клуб "Ингулец" выбил из Кубка Украины "Карпаты" и в полуфинале сыграет против луганской "Зари". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу и выход в финал Кубка Украины.

Прогноз на матч "Ингулец" – "Заря"

Все букмекеры склоняются к мнению, что "Заря" должна довольно легко пройти "Ингулец". Поэтому именно луганский клуб является фаворитом этого противостояния. Однако "Ингулец" уже имеет два "скальпа" команд УПЛ в нынешнем розыгрыше Кубка Украины – "Мариуполь" и "Карпаты". Поэтому дать бой гостям команда из поселка Петрово готова. Тем более, что футболисты получили немалые призовые за победу над "Карпатами".

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Но полуфинал Кубка Украины – это не та стадия, когда к команде из низшей лиги можно относиться свысока. Тем более, когда до финала всего один шаг. Поэтому "Заря" должна правильно настроиться на игру.

Прогноз PariMatch

Победа "Ингульца" в основное время здесь получила коэффициент 11,5. В то время как победа "Зари" – 1,27. На то, что команды в основное время не определят победителя – 5,70.

На выход в финал – 6,10 на "Ингулец" и 1,12 на "Зарю".

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Прогноз "Фаворит спорт"

Здесь тоже прогнозируют победу "Зари" – 1,26 на победу луганского клуба в основное время или же 1,09 на проход в финал. Что касается "Ингульца", то их шансы оценены в 12,00 и 7,50 соответственно.

При этом шансы на проход в дополнительный шанс тоже больше у "Зари" – 9,50 против 35,00 на проход "Ингульца". Зато если дело дойдет до серии пенальти, то здесь шансы у обеих команд равные – по 12,00.

Прогноз 1xBet

Их эксперты на победу "Ингульца" выставили коэффициент 10,5. Победа "Зари" – 1,28. Ничья в матче в основное время – 5,65.

Проход в финал – 6,1 на "Ингулец" и 1,12 на "Зарю".

Матч "Ингулец" – "Заря" состоится в среду, 17 апреля. Начало в 16:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24. Здесь также будет обзор матча и видео голов.