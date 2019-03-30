Интер – Лацио: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Италии

В воскресенье, 31 марта, состоится поединок 29 тура итальянской Серии А, в котором миланский "Интер" примет римский "Лацио". Букмекеры определили, кто имеет больше шансов на победу в этом противостоянии.

Перед паузой на матчи сборных "Интер" в миланском дерби одержал важнейшую победу над "Миланом". Казалось, подопечные Лучано Спаллетти находятся на спаде, однако в матче с "Миланом" они сумели собраться и выдали очень качественный матч, который вернул "нерадзурри" на третье место в турнирной таблице.

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"Лацио" сейчас на ходу – в последних трех турах команда набрала 7 очков, в том числе, как и "Интер", победив в дерби – 2 марта со счетом 3:0 была обыграна "Рома". Сейчас "Лацио"отстает от четвертого "Милана" на 6 очков, однако у подопечных Симоне Индзаги еще матч с "Удинезе" в запасе. И победа над "Интером" может стать очень важным шагом на пути к Лиге чемпионов.

William Hill

Самый низкий коэффициент на победу "Интера" выставили в William Hill – 2,37. Победа "Лацио" оценена в 3,20. Ничья в матче имеет тот же коэффициент – 3,20.

Гол Кака в этом матче получил коэффициент 2,15. Лучший шанс забить среди подопечных Симоне Индзаги имеет Чиро Иммобиле – 2,30.

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PariMatch

Их эксперты выставили самый высокий коэффициент на победу "Интера" – 2,41. В то время как победа "Лацио" – 3,10. Ничейный результат получил коэффициент 3,50.

Marathon bet

Их эксперты прогнозируют победу "нерадзурри" с коэффициентом 2,40. На то, что победит "Лацио", стоит коэффициент 3,25. На то, что команды не выявят победителя – 3,30.

Матч "Интер" – "Лацио" состоится в воскресенье, 31 марта. Начало встречи в 21:30. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.

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