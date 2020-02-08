Интер – Милан: прогноз букмекеров на "миланское дерби"

9 февраля "Интер" будет принимать "Милан" в рамках 23 тура чемпионата Италии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в "миланском дерби".

Интер – Милан: прогноз букмекеров

После 22 туров чемпионата Италии "Интер" занимает второе место в Серии А. Сейчас в активе у "интеристов" есть 51 очко, от "Юве" они отстают на 3 балла. В последнем матче в чемпионате команда Конте взяла верх над "Удинезе" (2:0).

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Второй клуб из Милана сейчас располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии с 32 баллами в запасе. От еврокубковой зоны команда отстает лишь по второстепенным показателям. 2 февраля "Милан" разошелся миром с "Вероной" (1:1).

Напомним, что матч Интер – Милан состоится в воскресенье, 9 февраля. Начало встречи – в 21:45.

Победа "Интера" в дерби оценивается коэффициентом 2,10, на ничью букмекеры предлагают котировки 3,40, а на победу "Милана" – 3,95.

Прогноз PariMatch

У них коэффициент на победу "Интера" 1,98. На то, что "Милан" победит – 4,10. Интересно, что ничейный результат является наиболее вероятным – 3,50.

Относительно голов, то у них на азиатском тотале "больше 2,25" стоит коэффициент 1,77. На "меньше 2,25" – коэффициент 2,12.

Прогноз Marathonbet

Их эксперты тоже прогнозируют победу "Интера" с коэффициентом 1,98. Победа "Милана" – 4,30. Ничья – 3,50.

Относительно количества голов, то в матче их может быть два или три. Так, "тотал матча больше 2,5" оценен в 1,86, а "тотал матча" меньше 2,5 "– 2,05.