"Интер" необычным образом представил форму на следующий сезон: фото

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Новая форма "Интера"
Новая форма "Интера" / inter.it

Миланский "Интер" представил форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Не обошлось без необычных вещей, как в форме, так и представлении.

Форма выполнена в традиционных тонах и стиле – в синюю и черную полоску с белым воротником. Шорты – черные. Гетры – черные и синие с белой вставкой.

К слову: Как будет выглядеть новая форма "Динамо": опубликованы фото

Особенностью формы являются диагональные полосы на форме рядом с вертикальными.

Для представления новой формы "Интер" были приглашены футболистки женской команды, а не игроки-мужчины.

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Интер
Источник: 24 канал
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