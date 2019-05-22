"Интер" необычным образом представил форму на следующий сезон: фото
Миланский "Интер" представил форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Не обошлось без необычных вещей, как в форме, так и представлении.
Форма выполнена в традиционных тонах и стиле – в синюю и черную полоску с белым воротником. Шорты – черные. Гетры – черные и синие с белой вставкой.
К слову: Как будет выглядеть новая форма "Динамо": опубликованы фото
Особенностью формы являются диагональные полосы на форме рядом с вертикальными.
Для представления новой формы "Интер" были приглашены футболистки женской команды, а не игроки-мужчины.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии