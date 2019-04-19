Интер и Рома сойдутся в битве за Лигу чемпионов: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

Миланский "Интер" и римская "Рома" ведут борьбу за самые высокие места в чемпионате Италии. В 33 туре команды встретятся в Милане. Сейчас "Интер" удерживает третье место, а "Рома" – пятое.

Прогноз на матч "Интер" – "Рома"

И "Рома" и "Интер" претендуют на то, чтобы в следующем сезоне представлять Италию в еврокубках. Обе команды борются за места в топ-4, чтобы осенью играть в Лиге чемпионов. Сейчас дела лучше у "Интера", который удерживает третье место с 60 очками. "Рома" на пятом месте и проигрывает "волкам" 6 очков.

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Прогноз Фаворит Спорт

Предыдущие две встречи "Интера" и "Ромы" в Серии А завершались ничьими. Коэффициент на этот результат – 3,90. Победу "Интера" букмекеры оценили в 1,75. Выездная победа "волков" – 4,55.

Поединки между клубами обычно богаты голами. Последний раз очная встреча миланцев с римлянами завершилась без голов еще в марте 2014-го года. Коэффициент на то, что обе забьют – 1,60. Ничья без голов – 2,25.

Прогноз Pari Match

После того, как "Рома" вновь возглавил Клаудио Раньери, команде удалось выиграть два матча и один сыграть вничью. Коэффициент на то, что столичный клуб продолжит побеждать и победит "Интер" – 4,70. В то же время миланцы в родных стенах не выигрывают три матча подряд. Коэффициент на победу "Интера", которая прервет неудачную серию, – 1,79. Ничья – 3,90.

Победу "Интера" в один мяч букмекеры оценили в 3,70, а победу "Ромы" в один гол – 5,70. Коэффициент на то, что миланцы победят и не пропустят – 3,10. Аналогичный результат в пользу гостей – 7,00.

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Прогноз Winline

Победа может позволить "Роме" войти в топ-4, но только в том случае, если свой матч не выиграет "Милан". Коэффициент на успех подопечных Раньери – 4,45. В то же время пребыванию "Интера" в топ-4 пока ничего не угрожает. Миланцев может даже устроить ничья, на которую коэффициент 3,84. Победа "нерроадзури" – 1,77.

Лучшим бомбардиром "Интера" в этом сезоне является Мауро Икарди. Коэффициент на то, что аргентинец забьет гол – 2,05. Если же гол Мауро будет первым в матче, то на это коэффициент 4,21. Бомбардиром "волков" является Эль-Шаарави, в активе которого 9 мячей. Коэффициент на то, что он снова отметится – 3.34.

Поединок 33 тура Серии А "Интер" – "Рома" состоится в субботу, 20 апреля. Начало игры в 21:30. Результат матча читайте на Спорт24.

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