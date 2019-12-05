Интер – Рома: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Италии

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Интер – Рома: прогноз букмекеров

В пятницу, 6 декабря, "Интер" на домашнем поле примет "Рому" в рамках чемпионата Италии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Интер – Рома. Прогноз букмекеров

После успешной трансферной политики и приглашения на пост Антонио Конте "Интер" в этом году реально борется за чемпионство в Серии А с "Ювентусом". Сейчас "Милан" идет на первой строчке, но отрыв от "Юве" минимальный и составляет всего 1 очко.

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Рома все еще не готова конкурировать за чемпионство с тем же "Интером", но на Лигу чемпионов ставку делает. В начале сезона в "джалоросси" многое не получалось, но на последнем отрезке удалось существенно улучшить финансовое положение и подняться на 5-ю строчку.

Напомним, что матч Интер – Рома состоится в пятницу, 6 декабря. Начало встречи – в 21:45.

Букмекеры отдали предпочтение "Интеру" в этом матче. Коэффициенты на победу "Интера" 1,90-2, а на победу "Ромы" – 3,70-3,90.

Прогноз PariMatch

В них коэффициент на победу "Интера" 1,91. На то, что "Рома" победит – 3,90. Интересно, что ничейный результат более вероятный – 3,85.

Что касается голов, то у них на азиатском тотале "более 2,75" стоит коэффициент 1,79. На "меньше 2,75" – коэффициент 2,10.

Прогноз MelBet

Их эксперты прогнозируют победу "Интера" с коэффициентом 1,89. Победа "Ромы" – 3,84. Ничья – 3,88.

Что касается количества голов, то в матче их может быть два или три. Так, "тотал матча больше 2,5" оценен в 1,60, а "тотал матча" меньше 2,5 "– 2,10.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта ФК Интер Рома Спорт Футбол
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