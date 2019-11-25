Интересно, когда кого-то ужасно обижают, и еще и наказывают: Каштру о дисквалификации Тайсона

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал решение КДК УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч в чемпионате Украины. Также бразилец получил дисквалификацию на два матча условно. Причиной стал показанный футболистом "Шахтера" средний палец болельщикам "Динамо".

Свое решение Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил 21 ноября.

Что произошло на матче?Матч "Шахтер" – "Динамо" состоялся 10 ноября. Игру пришлось прервать из-за расистских выкриков с трибун. Во время матча Тайсон демонстративно пнул мяч в сторону болельщиков "Динамо" и показал средний палец.

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Каштру назвал расизм чувствительной темой, которая существует в жизни людей. По его словам, расизм не должен существовать ни в футболе, ни вообще в жизни.

Расизм – это очень сложная и чувствительная тема, затрагивать ее – ужасно. Любой человек в течение жизни имеет право ошибаться, мы несем на себе это бремя. Расизм есть, он существует в нашем мире, как и домашнее насилие и многое другое, чего нужно стараться избегать. Такого не должно существовать не только в футболе, но и вообще в жизни,

– сказал Каштру перед матчем с "Манчестер Сити".

По мнению португальского тренера, расизм в украинском футболе не является нормой.

Однако он остался недоволен из-за наказания Тайсона. "Насколько я знаю, это произошло впервые. Согласен ли я с наказанием? Является ли оно справедливым? Это очень интересно, когда кого-то так ужасно оскорбляют, обижают, а потом еще и наказывают", – заявил Каштру.

Есть правила, мы должны их соблюдать и соглашаться с этим, как бы это странно не звучало. Мы можем делиться мнением еще до принятия решения, а сейчас уже нужно продолжать работать с нашими игроками. Мы справимся,

– подытожил Каштру.

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"Динамо" также получило наказание после матча с "Шахтером". Киевский клуб обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен.

"Динамо" проведет один домашний матч без зрителей. Еще один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/2020.