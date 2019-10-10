Иранские женщины впервые с 1981 г. официально попали на стадион на футбольный матч: фото и видео
Власть Ирана таки позволила женщинам впервые посетить официальный футбольный матч. Произошло это 10 октября 2019 года, когда в Тегеране их пустили на матч между сборными Ирана и Камбоджи.
До этого женщины с 1981 года не имели права посещать футбольные матчи. Официально это нигде не было закреплено, но женщин не пускали на стадионы. Поэтому болельщицы наряжались в мужскую одежду, чтобы пробраться на игру.
Трагическая история "голубой птички"
Одна из таких историй закончилась трагедией. Иранская болельщица Сахар Ходаяри (Sahar Khodayari) осуществила самосожжение, когда узнала, что ее могут отправить в колонию от шести месяцев до двух лет. Ее задержали на стадионе. Тогда же во всем мире началась акция в поддержку иранских женщин, чтобы позволить им смотреть матчи на стадионе. Они использовали тег BlueGirl. Так назвали Сахар Ходаяри, ведь она болела за команду "Эстегляль" из Тегерана, чей основной цвет – голубой. В дело даже пришлось вмешаться ФИФА и международным правозащитным организациям. Сахар Ходаяри умерла 8 сентября.
На матче Иран – Камбоджа женщинам выделили два отдельных сектора, где они могли болеть. Перед матчем и во время игры женщины активно выкладывали фотографии и видео с сектора.
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В целом на игру пришли 3,5 тысячи женщин. Поэтому к женскому сектору на стадионе было приковано не меньшее внимание журналистов, чем к самой игре. Сам матч закончился со счетом 14:0 в пользу сборной Ирана.
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