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Испанец Гвардиола – единоличный лидер по количеству побед в плей-офф Лиги чемпионов

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Пеп Гвардиола / football24.ua

Вчера, 26 февраля в рамках Лиги чемпионов состоялся поединок между испанским "Реалом" и "Манчестер Сити" из Англии. Победу праздновала команда Пепа Гвардиолы.

Вчерашняя победа "горожан" в матче с Реалом (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов стала для Пепа 28-й в тренерской карьере.

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Таким образом, по этому показателю Гвардиола обошел таких звездных футбольных тренеров как: Алекса Фергюсона, Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо.

В течение тренерской карьеры Пеп дважды выигрывал Кубок чемпионов: в обоих случаях – у руля Барселоны в 2009 и 2011 годах.

Пеп Гвардиола также продемонстрировал лучший результат среди тренеров в двадцать первом веке по количеству побед над "Реалом". Испанский специалист за карьеру тренера десять раз победил мадридский клуб во всех турнирах. Девять таких побед значатся в активе у Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне.

Добавим, в следующем сезоне Гвардиола может пропустить Лигу чемпионов из-за нарушения правил финансового "фэйр-плей" "Ман Сити" был отстранен от участия в еврокубках на два года. Кроме этого, клуб будет оштрафован на 30 миллионов евро.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов Карло Анчелотти Жозе Моуринью Реал Пеп Гвардиола Манчестер Сити
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