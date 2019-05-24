Испанец, который покорил высочайшие горы мира: мотивирующие кадры

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – успехам Килиана Жорнета позавидуют все главные атлеты мира во главе с Хусейном Болтом. Испанец покорил свой первый трехтысячник в возрасте пяти лет. А когда ему исполнилось 10 в Пиренеях не было ни одной вершины на которой он бы не побывал.

Параллельно с первыми беговыми успехами испанца сформировалась спортивная дисциплина, в которой он постепенно стал самым знаменитым представителем. Трейлраннинг с 2015 года евляется официальной дисциплиной легкой атлетики. Однако, не стоит путать его с горным бегом или кроссом, в которых четко определена длина.

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Длина беговой трассы в трейлраннинге может быть любой. Кроме того, саму трассу специально для соревнований не готовят. То есть спортсмены здесь бегут не только по неразмеченных тропам и склонах, но и по камням, грязи, пересекают реки вброд, а финишировать могут уже на вполне асфальтированных участках. Вот только их длина должна занимать не более 20% всей трассы.

Килиан входит в топ-десятку спортсменов мира, которые способны поглощать максимальное количество кислорода. Этот показатель называется VО2 max и у каталонца он может достигать отметки 92. Для сравнения, средний уровень VO2max у мужчин это 50 единиц. А вот лидером рейтинга спортсменов здесь является норвежский велосипедист Оскар Свендсен. Именно его легким принадлежит мировой рекорд усвоения кислорода – невероятные 97.5.



Килиан способен поглощать максимальное количество кислорода

Рекордами в одном только трейлраннинге Килиан Жорнет не ограничивается. Он многократный чемпион в еще одной наиболее изнурительной дисциплине – скайраннинге, который уже относят не к спорту, а к альпинизму. Здесь все происходит еще стремительнее и интереснее. Особенность забегов скайраннеров в том, что они происходят минимум на высоте 2 тысячи метров. И как правило маршруты перемещений участников забегов построены по самым сложным участкам горных массивов.

В активе Килиана Жорнета и победы в самых разнообразных ультрамарафонах, а также покорение главных горных вершин мира. Поднялся Килиан и на высшую из них. И конечно он не был бы собой, если бы сделал это в обычном стиле. В 2017 году испанец поднялся на Эверест дважды в течение шести дней. И сделал он это без кислородной маски, что удалось осуществить только менее, чем двумстам альпинистам в истории.