Испания может потерять этап Формулы-1

Уже в 2020 году из календаря Формулы-1 может пропасть гран-при Испании. Заменить этап в Барселоне может голландский Зандворт.

В 2019 году сразу у нескольких этапов заканчиваются контракты с Формулой-1. Кроме Барселоны, речь идет о Сильверстоун (Великобритания), Хоккенхайм (Германия), Монца (Италия) и Мехико (Мексика). Однако именно испанский этап потерял финансирование от государства, что может привести к его замене. Тем более, что Формулу-1 покинул Фернандо Алонсо. После этого среди испанцев снизился интерес к автогонкам.

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На замену этапу в Барселоне претендует Зандворт в Нидерландах, сообщает Motorsport.com. Поэтому именно он может стать первым европейским этапом Формулы-1 в 2020 году. Отмечается, что контракт между Ф1 и промоутерами в Зандворте уже согласован, но еще не подписан – остается согласовать детали. Если, как ожидается, Испания лишится места в календаре Формулы-1 сезона-2020, это даст Liberty возможность поставить на эту дату гран-при Нидерландов на Зандворте.

Но стоит добавить, что инфраструктуру автодрома необходимо модернизировать в соответствии со стандартами Ф1. План состоит в том, чтобы начать работы сразу после официального объявления о контракте и закончить их до мая 2020 года.

Начало сезона-2020 уже в значительной степени сформировано в смысле календаря: к Австралии, Бахрейну, Китаю и Азербайджану присоединится дебютный гран-при Вьетнама.

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