Испанский форвард видит Цыганкова в "Реале"

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Виктор Цыганков
Виктор Цыганков / facebook.com/fcdynamoua

Нападающий "Динамо" испанец Фран Соль, который является воспитанником "Реала", сравнил игроков мадридского и киевского клубов.

Сейчас Соль восстанавливается после травмы плеча и уже перенес операции, поэтому имеет время пообщаться со СМИ.

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Соль выделил двух игроков "Динамо" – Николая Шапаренко и Виктора Цыганкова.

Николай Шапаренко мне напоминает Марко Асенсио. У него много энергии, он очень хорошо бегает по полю и хочет играть. В распоряжении немногих клубов есть такие игроки, как Виктор Цыганков. Он отлично бьет левой ногой, в "Реале" такой бы пригодился,
– сказал Соль.

Также 27-летний форвард уверен, что выступление в "Динамо" может помочь ему попасть в сборную Испании.

"Динамо" официально объявило о подписании контракта с Франом Солем 16 января. По предварительной информации, зарплата 26-летнего испанца в "Динамо" составит 1 миллион евро в год.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Виктор Цыганков
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