Испанский клуб неожиданно может отправить в аренду футболиста сборной Украины

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Василий Кравец может покинуть "Леганес"
Василий Кравец может покинуть "Леганес"

Украинский защитник испанского "Леганес" Василий Кравец может покинуть клуб еще этим летом.

Украинец не убедил тренерский штаб во время предсезонных сборов и Маурисио Пеллегрино не рассчитывает на него в этом сезоне, сообщает AS.

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"Леганес" готов отправить Кравца в аренду, чтобы он получал необходимую игровую практику в другой команде. В начале июля в аренде защитника были заинтересованы "Малага" и бывший клуб украинца "Луго". Также среди претендентов на Василия значился "Кадис".

По информации источника, "Леганес" уже нашел замену Кравцу. "Огурцы" намерены арендовать левого защитника "Алавеса" Сауля Гарсию, который станет дублером Джонатана Сильвы.

К слову, Кравец перешел в "Леганес" с "Луго" в начале этого года. Контракт украинца заканчивается в июне 2023 года. В целом, в Испании Кравец играет с января 2017 года. Именно тогда украинский защитник перешел из "Карпат" в "Луго".

22-летний украинец сыграл за "пепинерос" 6 матчей в прошлом чемпионате Испании. В первом туре нынешнего розыгрыша Ла Лиги Кравец не попал в заявку "Леганес" на поединок против "Осасуны" (0:1).

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Василий Кравец
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