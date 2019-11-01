Исторический матч: в Украине впервые используют систему VAR в режиме онлайн

В пятницу, 1 ноября, состоится матч юношеского чемпионата Украины между "Динамо" U-19 и "Карпатами" U-19.

В этом поединке впервые будет работать система VAR в режиме онлайн, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Судейская бригада будет иметь связь со своими коллегами, которые в ключевых эпизодах смогут помогать в принятии правильных решений на поле.

На такой важный исторический матч Комитет арбитров УАФ назначил мощную судейскую бригаду ФИФА в следующем составе:

– главный арбитр – Николай Балакин;

– ассистенты арбитра – Андрей Скрипка, Владимир Володин;

– четвертый арбитр – Евгений Арановский;

– наблюдатель арбитража – Виктор Швецов;

– арбитр VAR – Сергей Бойко;

– ассистент арбитра VAR – Семен Шлончак;

– наблюдатель арбитража VAR – Виктор Дердо.

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К слову, матч чемпионата U-19 "Динамо" – "Карпаты" состоится в пятницу, 1 ноября, на загородной базе "Динамо" в Конча-Заспе, начало – в 13:00.

Ранее в Украине система видеопомощи судьям тестировалась в офлайн-режиме. В июле стало известно, что на уровне Премьер-лиги VAR планируют ввести со второй части текущего чемпионата.

Что такое VAR?

Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee, сокращенно VAR) – технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.



VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:

– нарушение правил при забитых голах,

– эпизоды с назначением пенальти,

– ошибочное предъявления красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются)

– ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, который наказывается карточкой).



Таким образом, система видеопомощи позволяет официально выявить и подтвердить или опровергнуть "явные ошибки" судьи во время матча.