Историческое достижение Бьянки Андрееску на US Open, Уильямс проиграла 4-й подряд финал

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open и выиграла свой первый "Большой шлем". Для нее он стал третьим титулом в сезоне и карьере.

Уроженка Онтарио в этом году впервые играла на US Open в основной сетке. Она стала первой теннисисткой в Открытой эре (после 1968 года), победившей в Нью-Йорке в год дебюта.

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Кроме того, она всего в четвертый раз играла в основной сетке "Шлема". Андрееску повторила достижение Моники Селеш, которая тоже выиграла свой четвертый турнир "Большого шлема" ("Ролан Гаррос" 1990).

В свою очередь экспертная ракетка мира Серена Уильямс потерпела четвертое поражение в финалах "больших шлемов" подряд.

Все четыре фиаско она потерпела после возвращения из декрета в 2018 году. До этого американка за всю карьеру проиграла всего шесть финалов. В проигранных финалах 23-кратная чемпионка не взяла ни одного сета.

С учетом обычных турниров WTA у Серены уже пять проигранных финалов подряд. Раньше она никогда не уступала больше, чем в двух.

Бьянка Андрееску – Серена Уильямс видеообзор матча