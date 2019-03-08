История американца, который покорил неприступную скалу без страховки: увлекательное видео

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В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – американец Алекс Хоннольд одолел сложнейшую скалу Эль Капитан высотой 2307 метров без страховочной веревки. На такой длинной дистанции невероятно сложно сделать все идеально без всякой ошибки. Предыдущие два смельчака, которые задумывались над подобным восхождением, погибли от экспериментов. Всего на свой подвиг Алекс потратил 3 часа 56 минут.

Также в выпуске:

На тот момент Алекс имел за спиной огромное количество восхождений свободным лазанием и самым сложным стилем клаймбинга – фри соло. В нем скалолазам помогают лишь скальные кеды и магнезия (порошок оксида магния или раствор соли магния, применяемые спортсменами).

Друзья-видеооператоры снимали каждый момент восхождения на скалу Алекса.

алекс хоннольд
Во время восхождения Алекса снимали друзья

• Всего на свой подвиг Алекс потратил 3 часа 56 минут. Начал же лазить по скалам американец в 11-летнем возрасте. Поступив в университет, быстро закончил учебу и продолжил развивать хобби. Уже более 10 лет он путешествует на фургоне от скалы к скале, преодолевая новые вершины.

алекс хоннольд
Скала Эль-Капитан в Национальном парке Йосемити

ель капітан
Такой путь скалой достигает 1000 метров

• Фильм Free Solo, который рассказывает о скалолазе Алексе Хоннольде получил "Оскар".

оскар
Получение "Оскара"

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Теги: Новости Спорта Спорт Спорт навыворот
Источник: 24 канал
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