История ледяного голландца, который без одежды поднялся на Эверест: видео

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – голландец Вим Хоф, которого называют Айсмен, удивил весь мир своей стойкостью к холоду. Он пробежал полумарафон по полярному кругу, покорил Монблан и Килиманджаро и почти взобрался на Эверест в одних шортах. Хоф 16 раз установил рекорд по непрерывному пребыванию в коробке со льдом. И при этом всем голландец имеет чрезвычайно крепкое здоровье.

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На уникальные достижения Хофа обратили внимание ученые и медики, и Вим охотно превратился в подопытного кролика. В 2011 году ему ввели бактериальный эндотоксин. У обычных людей такая инъекция вызвала бы как минимум температуру и сильную головную боль. Хоф как-то подавил реакцию своей иммунной системы и заставил собственный организм выделить высокую дозу адреналина, который и справился с токсинами.

Сперва медики решили что вытворять подобные фортели Виму Хофу позволяет некая генетическая уникальность. Вот только со временем, такой же эксперимент ученые провели с двенадцатью учениками голландца, которых он тренировал в Польше, и все они показали идентичный результат.

Смотрите видео программы "Спорт навыворот":