Футболист Франческо Салерно отличился феноменальным голом в стиле Роналду. Звездный португалец увидел видео и отметил парня подарком.

Футболка от португальца уже в руках итальянского футболиста, сообщает Gazzetta dello Sport.

Стоит увидеть Роналду показал удивительный трюк на тренировке "Ювентуса": видео

Роналду расписался на ней и написал: "Для Франческо, отличный гол".

Парень оказался болельщиком "Наполи" и от такого подарка никто не откажется.



Подарок Криштиану Роналду / Gazzetta dello Sport

Невероятный гол

Свой гол Франческо забил еще два года назад. Он оказался близнецом мяча, который Роналду забил "Ювентусу", выступая за мадридский "Реал" в Лиге чемпионов сезона 2017/18. Тогда клуб португальца нанес итальянской команде сокрушительное поражение – 3:0.

Гол Франческо Салерно смотрите видео:

Криштиану Роналду в этом сезоне Серии A уже забил 21 гол и занимает второе место в гонке бомбардиров.

Его "Ювентус" единолично возглавляет турнирную таблицу.

Добавим, что лидер туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире. Португалец является третьим спортсменом, которому удалось стать долларовым миллиардером.

Ранее таким достижением могли похвастаться гольфист Тайгер Вудс (2009) и боксер Флойд Мейвезер (2017).

Также португалец модифицировал свои футбольные бутсы – теперь нападающий использует регбийные шипы вместо обычных. Он не первый футболист, который перешел к таким изменениям в обуви.