Итальянская "Рома" официально получила нового главного тренера

6 Читати новину українською
Клаудио Раньери
Клаудио Раньери / asroma.com

В пятницу, 8 марта, "Рома" официально объявила о назначении на пост главного тренера Клаудио Раньери.

Контракт Раньери с "волками" рассчитан до 30 июня 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также: Украинский полузащитник попал в список игроков, которых планирует приобрести итальянская "Рома"

Раньери заменит Эусебио Ди Франческо, который был отправлен в отставку после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (1:3).

"Я рад вернуться домой. Когда звонит "Рома", отказать невозможно", – заявил Раньери.

Это второй приход специалиста в римскую команду. Итальянец уже возглавлял волков в период с 2009 по 2011 годы и получил серебро Серии А, уступив "Интеру" Жозе Моуринью. Последним местом работы Раньери был лондонский "Фулхэм".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
сегодня
22692
Теги: Спорт Футбол Рома
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Жан Беленюк и Павел Зибров спели песню-поздравление на 8 марта: видео
сегодня 16:02 Жан Беленюк и Павел Зибров спели песню-поздравление на 8 марта: видео
81
Конкурент украинца Лунина в "Реале" отметился позорным поступком в Испании
сегодня 13:50 Конкурент украинца Лунина в "Реале" отметился позорным поступком в Испании
47
Российский комментатор высмеял игру Ярослава Ракицкого в Лиге Европы
сегодня 12:28 Российский комментатор высмеял игру Ярослава Ракицкого в Лиге Европы
338
УЕФА обвиняет клуб украинца Зинченко в финансовых махинациях: открыто расследование
сегодня 11:26 УЕФА обвиняет клуб украинца Зинченко в финансовых махинациях: открыто расследование
34
"Челси" уверенно победил "Динамо" в матче Лиги Европы: видео
сегодня 09:13 "Челси" уверенно победил "Динамо" в матче Лиги Европы: видео
1306
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук