Итальянская "Рома" официально получила нового главного тренера

В пятницу, 8 марта, "Рома" официально объявила о назначении на пост главного тренера Клаудио Раньери.

Контракт Раньери с "волками" рассчитан до 30 июня 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Раньери заменит Эусебио Ди Франческо, который был отправлен в отставку после поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (1:3).

"Я рад вернуться домой. Когда звонит "Рома", отказать невозможно", – заявил Раньери.

Это второй приход специалиста в римскую команду. Итальянец уже возглавлял волков в период с 2009 по 2011 годы и получил серебро Серии А, уступив "Интеру" Жозе Моуринью. Последним местом работы Раньери был лондонский "Фулхэм".

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