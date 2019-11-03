Итальянский спортсмен дважды за день побил мировой рекорд на велотреке: невероятные результаты

Четырехкратный чемпион мира из Италии Филиппо Ганна обновил мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования по велоспорту на треке.

23-летний спортсмен проехал финальный заезд этапа с результатом 4.02,647 минуты.

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Предыдущий рекорд установил он же, причем тоже 3 ноября, в квалификационном заезде. Тогда Ганна показал результат 4.04,252 минуты.

Ганна – первый итальянский гонщик, который стал рекордсменом в гонке преследования со времен Андреа Колинелли, который на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году стал первым, кому удалось преодолеть в этой дисциплине границу 4.20.



Филиппо Ганна \ Фото: Getty Images

Предыдущим автором рекорда был американец Эштон Лэмб. Интересно, что Ганна опередил Лэмба и по суммарному количеству мировых рекордов в карьере – 4 против 3.

Стоит отметить, что еще летом 2018-го ни один гонщик в мире не мог проехать четыре километра быстрее 4.10.