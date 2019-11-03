Итальянский спортсмен дважды за день побил мировой рекорд на велотреке: невероятные результаты

6 Читати новину українською
Филиппо Ганна
Филиппо Ганна / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира из Италии Филиппо Ганна обновил мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования по велоспорту на треке.

23-летний спортсмен проехал финальный заезд этапа с результатом 4.02,647 минуты.

Читайте также: Украинка Старикова стала вице-чемпионкой Европы в спринте

Предыдущий рекорд установил он же, причем тоже 3 ноября, в квалификационном заезде. Тогда Ганна показал результат 4.04,252 минуты.

Ганна – первый итальянский гонщик, который стал рекордсменом в гонке преследования со времен Андреа Колинелли, который на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году стал первым, кому удалось преодолеть в этой дисциплине границу 4.20.


Филиппо Ганна \ Фото: Getty Images

Предыдущим автором рекорда был американец Эштон Лэмб. Интересно, что Ганна опередил Лэмба и по суммарному количеству мировых рекордов в карьере – 4 против 3.

Стоит отметить, что еще летом 2018-го ни один гонщик в мире не мог проехать четыре километра быстрее 4.10.

blog_ava
В Одесской области нашли мертвой пропавшую 14-летнюю девочку: полиция задержала 15-летнего парня
сегодня
1088
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Велоспорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Итальянский спортсмен дважды за день побил мировой рекорд на велотреке: невероятные результаты
сегодня 19:25 Итальянский спортсмен дважды за день побил мировой рекорд на велотреке: невероятные результаты
Вісент Луїс 6
Настоящий боец: с регбиста сняли трусы во время матча, но он продолжил играть (видео)
сегодня 17:51 Настоящий боец: с регбиста сняли трусы во время матча, но он продолжил играть (видео)
Юрій Семенюк 88
Сауль Альварес: как стать чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях
сегодня 17:30 Сауль Альварес: как стать чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях
Андрій Тудовші 1044
"Заря" на выезде разгромила "Днепр-1", забив гол на первой минуте матча: видео
сегодня 16:19 "Заря" на выезде разгромила "Днепр-1", забив гол на первой минуте матча: видео
Юрій Семенюк 92
Украинский борец Семен Новиков – чемпион мира
сегодня 13:05 Украинский борец Семен Новиков – чемпион мира
Юрій Семенюк 61
Новости
Больше новостей
Залиште відгук