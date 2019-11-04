Итальянский тренер сделал татуировку с флагом Украины: фото

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера сделал себе новую татуировку.

48-летний итальянец Андреа Малдера похвастался в Instagram своей новой татуировкой. Специалист набил тату с гербом и флагом Украины.

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Малдера подписал фотографию "Моя новая татуировка" и поставил флажок Украины и сердечко.

Прямая путевка на чемпионат Европы, да еще и одержанная в борьбе с действующим чемпионом континента – это уже достижение. Именно так решил Андреа Малдера, увековечив память об этом событии.

Сборной Украины осталось сыграть последний матч в рамках отбора Евро-2020. Игра имеет значение для "сине-желтых", хотя украинцы и гарантировали себе выход на Евро-2020.

Подопечным Андрея Шевченко достаточно сыграть вничью с Сербией, чтобы гарантировать себе место среди сеяных команд во время жеребьевки группового этапа.