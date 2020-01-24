Ивана Редкача ждет главный бой в карьере: чего ожидать от боя против Дэнни Гарсии

В ночь на 26 января в Нью-Йорке украинский боксер Иван Редкач проведет бой с бывшим чемпионом мира Дэнни Гарсией. Победитель этого поединка получит право встретиться с обладателем чемпионского пояса WBC Эрролом Спенсом.

Согласно оценкам аналитиков Parimatch, шансы Редкача на победу не очень высоки, и он выступает скорее как андердог. Эксперты дают ему всего лишь 12% на успех, но сам Иван рвется в бой, чтобы доказать, что цифры иногда могут и ошибаться.

Кто такой Дэнни Гарсия – чемпион мира в двух весовых категориях, соперник Ивана Редкача

Редкач пообещал, что покажет свой лучший бой в карьере и победит нокаутом. Кстати, Иван довольно часто заканчивал свои поединки именно досрочно. Из 23 побед, 18 – нокаутом. Тогда как из 35 побед Дэнни Гарсии только 21 была досрочной.

Гарсия, в свою очередь, заявил, что выбрал Редкача в соперники, потому что Иван опасный. Дэнни также заявил, что ожидает, что в день поединка украинец будет крутым и преподнесет ему немало сюрпризов.

Таких соперников, как Гарсия, у Редкача пока не было. Дэнни техничнее Ивана, зато по антропометрии украинец превосходит американца. Гарсия привык работать на ринге неспешно, но умеет подловить момент и выдать комбинацию. Именно этим он и опасен.

"Думаю, этот бой не пройдет всю дистанцию. Скорее всего, мы увидим нокаут. Считаю, что шансы на победу у Ивана есть, особенно в первых раундах. Он идет вперед, рискует, и в таком случае у соперника появляется пара лишних шансов нанести точный удар. Силы у таких боксеров, которые обостряют, тоже заканчиваются быстрее. Поэтому, Ване очень важно поймать Гарсию как можно раньше", – убежден чемпион Европы по версии WBO Олег Малиновский.

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Для Редкача этот бой очень важен, от него зависит будущее боксера. Поэтому мотивация у Ивана должна просто зашкаливать. У него очень мощные удары, на которые он не скупится. Если он хоть один раз поймает Гарсию, расклады сильно поменяются.