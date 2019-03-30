Ивано-Франковский "Ураган" впервые в своей истории выиграл Кубок Украины по футзалу

Ивано-Франковский "Ураган" в финале четырех разгромил херсонский "Продексим" и впервые в своей истории выиграл Кубок Украины. Таким образом, "Ураган" завоевал второй трофей в сезоне после победы в Кубке Лиги.

Ураган – Продексим 4:1

Голы: Фаренюк, 20, Когут, 25, Абакшин, 28, Федюк, 37 – Рониньо, 31

Несмотря на большое количество моментов в первом тайме, зрители увидели лишь один забитый гол. При этом Артем Фаренюк отличился лишь перед перерывом. Уже во втором тайме Юрий Когут удвоил преимущество своей команды.

К слову, юношеская сборная Украины разгромила Македонию в отборе на Евро-2019

На это команда из Херсона ответила игрой в пять полевых игроков. И пропустила третий гол. Отличился Даниил Абакшин, он забил в пустые ворота.

Некоторую интригу в матч вернул Рониньо, сократив отставание в счете.

Но последнее слово осталось за игроками "Урагана". Андрей Федюк забил гол тоже в пустые ворота.

"Ураган" завоевал второй трофей в сезоне. перед этим команда из Ивано-Франковска победила в Кубке Лиги. А "Продексим" проиграл в борьбе за третий титул. Сначала команда уступила "Энергии" в поединке за Суперкубок, а потом "Урагану" в финале Кубка лиги. И вскоре обе команды стартуют во втором этапе Экстра-лиги, где и определится чемпион Украины и, соответственно, представитель страны в Лиге чемпионов.