Из-за задолженности "Александрии" запретили регистрировать игроков

23 февраля на "александрийцев" ожидает первая официальная игра после зимнего межсезонья. Однако, украинский клуб столкнулся с большими проблемами.

Перед домашним поединком против "Колоса", "Александрии" запретили регистрировать зимних новичков. Причиной этого стала задолженность клуба, которая накопилась еще предыдущим руководством.

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Команду в зимнее межсезонье пополнили: арендованный из киевского "Динамо" Роман Вантух, а также свободные агенты – Артем Гордиенко и Богдан Мишенко.

Пока неизвестно, когда точно новоиспеченные игроки "Александрии" смогут помочь своей команде в официальных матчах. Сумма долга также не разглашается. Известно лишь то, что это большая сумма денег.

Добавим, что сейчас "александрийцы" занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ. От третьей ступени их отделяет лишь три очка.