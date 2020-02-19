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Из-за задолженности "Александрии" запретили регистрировать игроков

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ФК Александрия / fco.com.ua

23 февраля на "александрийцев" ожидает первая официальная игра после зимнего межсезонья. Однако, украинский клуб столкнулся с большими проблемами.

Перед домашним поединком против "Колоса", "Александрии" запретили регистрировать зимних новичков. Причиной этого стала задолженность клуба, которая накопилась еще предыдущим руководством.

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Команду в зимнее межсезонье пополнили: арендованный из киевского "Динамо" Роман Вантух, а также свободные агенты – Артем Гордиенко и Богдан Мишенко.

Пока неизвестно, когда точно новоиспеченные игроки "Александрии" смогут помочь своей команде в официальных матчах. Сумма долга также не разглашается. Известно лишь то, что это большая сумма денег.

Добавим, что сейчас "александрийцы" занимают пятое место в турнирной таблице УПЛ. От третьей ступени их отделяет лишь три очка.

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Александрия
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