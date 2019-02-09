Избиение боксером школьника в Киеве: стало известно о новых жертв

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Виктор Сидоренко избил подростков
Виктор Сидоренко избил подростков / Фото из открытых источников

Жертвами боксера Виктора Сидоренко, который избил в Киеве подростка за брошенный в лобовое стекло снежок, в тот день стали еще двое детей.

Спорт 24 сообщал, что в Киеве водитель подрался с подростками, которые забросали его автомобиль снегом. Впоследствии оказалось, что мужчина – это Виктор Сидоренко – профессиональный боксер и чемпион мира по кикбоксингу.

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О новых пострадавших в инциденте написал отец пострадавшего мальчика Алексей Вовк в Facebook. По его словам, сейчас все трое школьников госпитализированы и находятся на стационарном наблюдении.

Мужчина рассказал, что его сын играл в снежки на улице вместе со своими друзьями – в компании было 4 мальчика и 2 девочки. Один снежок якобы улетел в сторону и зацепил автомобиль Сидоренко.

Мне очень сложно справиться со своими эмоциями, в связи со вчерашней ситуацией которая произошла с нашим сыном Кириллом и другими детьми. Вчера, после школы, наш сын, в компании своих одноклассников, среди которых было 4 мальчика и 2 девочки, играл в снежки. Дети перебрасывались между собой, веселились и радовались. Один снежок вылетел в сторону обочины проезжей части и задел автомобиль. Вслед за этим из автомобиля (в который попал снежок) вылетел водитель и начал наносить профессиональные удары руками и ногами по нашему сыну и его двум друзьям,
– написал отец пострадавшего.

Алексей Вовк отметил, что надеется на адекватную реакцию со стороны Федерации бокса Украины и правоохранительных органов, ведь Сидоренко является профессиональным спортсменом и руководит собственной школой.

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Теги: Новости Киева Спорт Бокс Скандал
Источник: 24 Канал
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