Известная шахматистка из Украины заразилась коронавирусом: Я не могла нормально говорить

Шахматистка Ирина Круш, которая родилась в Одессе и проживает в США, заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Спортсменка рассказала о ходе болезни.

36-летняя Круш рассказала в фейсбуке, что первые симптомы проявились ночью 11 марта, когда ей стало плохо. По ее словам, на следующий день температура поднялась до 37,6.

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"Я немного поспала и стало лучше. Но температура не падала и держалась между 36,7 и 37. Я даже не слышала аромата кофе, хотя чашка стояла у меня перед носом...", – отметила спортсменка.

Круш рассказала, что ей будо трудно дышать и приходилось делать глубокие вдохи, чтобы получить достаточно воздуха.

"В воскресенье я достаточно хорошо себя чувствовала и даже вышла на прогулку. Но вечером в понедельник почувствовала тяжесть в дыхании. Надо было делать глубокие вдохи, чтобы получить достаточно воздуха. При этом не было симптомов лихорадки или кашля.

На следующий день у меня был интернет-урок. Я не могла нормально говорить и делала дополнительные паузы для того, чтобы вдохнуть воздуха. После урока я пошла в больницу.

У меня уже не было температуры, врачи не имели объяснений моего тяжелого дыхания, поэтому сделали дополнительное обследование и анализ крови. Тогда и стало известно, что у меня коронавирус на ранней стадии и пневмония", – написала Круш.

Шахматистка рассказала, что провела несколько дней в больнице, после чего вернулась домой.

"У меня нет симптомов, кроме тяжелого дыхания. Даже если я просто сижу на месте, то мне трудно дышать", – добавила Круш.

Ирина отметила, что решила рассказать о своей болезни, ведь это поможет кому-то найти коронавирус на ранней стадии.

Что известно об Ирине Круш?

Американская шахматистка украинского происхождения, гроссмейстер (2013).

Круш научилась играть шахматы в 5 лет в Одессе. Эмигрировала с родителями в Бруклин в 1994 году.

Семикратная победительница чемпионата США среди женщин.

Круш широко известна в США своей серией шахматных видео "Krushing Attacks".

Ее рейтинг на март 2020 года – (37-е место в мире, первое среди шахматисток США).

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