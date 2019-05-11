Известной украинской теннисистке нужна финансовая помощь для срочной операции

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Дария Лопатецкая нуждается в финансовой помощи
Дария Лопатецкая нуждается в финансовой помощи

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая получила серьезную травму на турнире в Риме – разрыв мениска. Теперь 16-летней украинке нужна срочная операция.

Семья 16-летней украинской теннисистки обратилась за помощью в сборе финансовых средств для срочной операции, сообщает btu.org.ua.

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В четверг, 9 мая, выступая на профессиональном турнире в Риме, член сборной команды Украины по теннису, многократная чемпионка Европы и мира в составе сборной команды Украины Дарья Лопатецкая получила травму – разрыв мениска.

Теперь ей необходима срочная операция. Клиника в Италии согласились совершить экстренную операцию вне очереди. Стоимость – 12 тысяч евро.

Эта операция даст шанс вернуться украинской теннисистке на корт. Просим всех неравнодушных к судьбе Дарьи оказать посильную помощь.

Номер карты в ПриватБанке: 5168 7422 3231 0825 (Лопатецкая Дария Валерьевна).

Номер телефона сестры Дарьи​: +38 (093) 056-21-41 (Мария).

"Надеемся на Вашу помощь", – говорится в оПодписывайтесь на наш Twitter и Telegramбращении.

На следующей неделе украинка должна была сыграть в квалификации турнира ITF World Tennis Tour в Трнаве, а затем в основной сетке 25-тысячника в Иерусалиме, который пройдет 20-26 мая.

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Теги: Спорт Новости Спорта Дария Лопатецька Теннис
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