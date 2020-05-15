Известный судья признался, что ошибочно засчитал гол в финале Лиги чемпионов: видео

Английский арбитр Клаттенбург признал, что в финале Лиги чемпионов 2016 года между "Реалом" и "Атлетико" бригада арбитров не зафиксировала офсайд в эпизоде, когда "Королевский клуб" забивал мяч.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержали "сливочные" (5:3). В том поединке судейская бригада Клаттенбурга ошибочно причислила гол "Реалу". Марк вспомнил тот финал в колонке Daily Mail.

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"Меня часто спрашивают о финале Лиги чемпионов сезона-2015/2016. Пепе катался по газону, а я подумал: "Как такой большой парень может быть настолько чувствительным?" Он дважды пытался обмануть меня, чтобы заставить удалить игрока "Атлетико". Другой арбитр мог бы и поверить ему, но я хорошо подготовился к матчу, изучив манеру игры Пепе. Он является игроком, которому можно верить", – рассказал Клаттенбург.

В том матче "Реал" повел в счете, но мяч был забит из небольшого офсайда. Мы поняли это в перерыве, мой помощник пропустил эпизод. Я дал "Атлетико" пенальти в начале второго тайма, когда Пепе сфолил на Фернандо Торреса. Пепе был взбешен и сказал мне на идеальном английском: "Никакое это не пенальти, Марк". Я ответил ему: "Это вашего первого гола не должно было быть". Это заставило его замолчать.

На странице "Атлетико" в Twitter появился пост с изображениями газетных полос трех ведущих испанских спортивных изданий с заявлением Клаттенбурга. К посту пресс-служба прикрепила задумчивый емодзи.

Видео эпизода

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