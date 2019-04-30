Известный британский супертяж пригрозил не оставить живого места от украинца Усика

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Диллиан Уайт
Диллиан Уайт / Фото из открытых источников

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) выразил готовность провести поединок против украинского боксера Александра Усика (16-0, 12 КО).

По словам Уайта, Усик не сможет уверенно себя вести в супертяже. Более того, у него нет шансов против габаритных боксеров.

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Я уже говорил, что готов драться [с Усиком]. Об этом я говорил еще несколько лет назад. Я готов провести бой с любым боксером, если быть честным. Не думаю, что Усик сможет проявить себя в супертяжах. Он победил многих ребят, но это супертяжелый вес. Это совершенно другое дело.

Я не собираюсь провести с ним боксерский поединок. Я не собираюсь выстоять против него в ринге, попробовать перебоксировать. Нет. Я попробую выследить его и побить повсюду. Как только возможно, буду бить", – заявил Уайт.

Следующий поединок с участием Усика состоится 25 мая в американском городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам, а поединок в Украине покажет телеканал "Интер".

Известно, что Карлос Такам может получить 800 тысяч долларов, если победит Александра Усика. Сколько за этот бой получит украинец – пока неизвестно.

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Теги: Спорт Новости Спорта Усик – Таккам Александр Усик Бокс
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