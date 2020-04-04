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Известный футболист раздаст миллионы презервативов для борьбы с коронавирусом

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Фаустино Асприлья / Getty Images

Бывший форвард английского "Ньюкасла" и сборной Колумбии Фаустино Асприлья будет раздавать презервативы, чтобы защитить людей от пандемии коронавируса.

Дело в том, что на рынке возник дефицит с контрацептивами, а компания Фаустино занимается именно этим бизнесом. Ранее малазийская компания Karex Bhd, которая производит каждый пятый презерватив в мире, была вынуждена приостановить работу из-за пандемии.

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Асприлья заявил, что будет раздавать одну упаковку бесплатно при покупке от трех пачек.

Вызванный коронавирусом карантин – это плохо. У меня в компании осталось много презервативов, и я хочу помочь людям использовать их. Потому что мне сложно использовать их все самому! У меня осталось 3 580 000 презервативов. Мы не сможем производить больше, пока не откроемся. Чтобы поддержать популяцию, я собираюсь отдавать одну упаковку презервативов при покупке трех,
– цитирует Асприлью Daily Mail.

В каких странах нет или вроде бы нет коронавируса:

  • Островные страны – Вануату, Кирибати, Коморские острова, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу.
  • КНДР, Йемен, Южный Судан – страны, в которых идет война или страны с полностью закрытыми режимами.
  • Лесото, Таджикистан, Туркменистан – страны, в которых, вероятно, людей просто не тестируют.

коронавірус правда міфи
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Здоровье Коронавирус COVID-19 Футбол
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