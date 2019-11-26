Известный футболист укусил соперника за голову во время матча: курьезное видео

В матче чемпионата Парагвая между командами "Олимпия Асунсьон" и "Серро Портеньо" произошел курьезный эпизод. Футболист гостевой команды укусил соперника за голову.

Игрок хозяев Нестор Камачо получил травму головы после укуса соперника во время последнего отрезка встречи.

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Сначала произошло столкновение Нестора Камачо и известного защитника "Серро Портеньо" Фернандо Аморебйеты. Камачо два раза ударил противника локтем.

На дерзкие действия Камачо Аморебьета ответил в стиле Луиса Суареса. Фернандо укусил нападающего за голову.

Рефери матча сразу наказал обоих футболистов, удалив их с поля.

Видео момента столкновения футболистов

El ex Independiente Fernando Amorebieta ¡le mordió la cabeza a un rival! y se fue expulsado en el clásico entre su equipo, Cerro Porteño, y Olimpia.#FútbolParaguayo pic.twitter.com/qNHoQPaUib — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 25 ноября 2019 г.

Отметим, что в этом матче победу одержала "Олимпия Асунсьон" со счетом 4:2.

Кто такой Аморебйета?

Венесуэльский защитник. Выступал в Европе за испанскую "Басконию"," Атлетик "Бильбао, "Фулхэм", "Мидлсбро"," Спортинг " Хихон. Также Аморебьета защищал цвета аргентинского "Индепендьенте".