Известный футбольный тренер Фатих Терим заболел коронавирусом
У главного тренера турецкого "Галатасарая" Фатиха Терима обнаружили коронавирус. Наставник сдал тест на вирус, результат которого оказался положительным.
Об этом 66-летний специалист рассказал в своем твиттере. Терим позитивно настроен и просит всех болельщиков не беспокоиться.
Читайте также Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Согласно сделанным результатам тестов, мой результат на коронавирус оказался положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь. Постараюсь пообщаться в ближайшие сроки,
– прокомментировал Терим.
Отметим, что Терим уже в четвертый раз возглавляет турецкий "Галатасарай" (1996/2000, 2002/2004, 2011/2013 и с 2017 до сегодня).
Ранее Терим на родине работал с "Анкарагюджю", "Гьозтепе", сборной Турции, а также итальянскими "Фиорентиной" и "Миланом". В 2008 году он привел свою национальную команду к 3-му месту на чемпионате мира. С "Галатасараем" в 2000 году он выигрывал Кубок УЕФА.
Добавим, что спортивный мир всколыхнуло несколько потерь от коронавируса.
Потери спортивного мира от коронавируса
- Первой, кто умер из-за заболевания коронавирусом в спортивном мире стала иранская футболистка Ильхайм Шейхи.
- 15 марта умер 21-летний Франциско Гарсия. Он самый молодой, кто умер от коронавирус в Испании.
- Иранский тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахери 16 марта умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.
- Бывший президент итальянского клуба Андреа Микеле умер от коронавируса в 37 лет.
- Бывший тренер "Эспаньола" Бенито Хоанет умер от коронавируса.
- Коронавирус унес жизнь известного спортивного журналиста Хосе Марии Канделы.
- Несколько дней назад от коронавирусной инфекции умер экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс. Ему было 76 лет.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от вируса умерли более 16 тысяч человек.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram
Выбор редакции
-
Финалы еврокубков отложены, рекордные премиальные для сборной Украины: новости спорта 23 мартасегодня , 07:05
-
Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенное время: официальное решение УЕФА23 марта , 20:20
-
Олимпиада-2020: оргкомитет взял 4 недели на принятие решения о переносе Игр23 марта , 16:44