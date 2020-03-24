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Известный футбольный тренер Фатих Терим заболел коронавирусом

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У главного тренера турецкого "Галатасарая" Фатиха Терима обнаружили коронавирус. Наставник сдал тест на вирус, результат которого оказался положительным.

Об этом 66-летний специалист рассказал в своем твиттере. Терим позитивно настроен и просит всех болельщиков не беспокоиться.

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Согласно сделанным результатам тестов, мой результат на коронавирус оказался положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь. Постараюсь пообщаться в ближайшие сроки,
– прокомментировал Терим.

Отметим, что Терим уже в четвертый раз возглавляет турецкий "Галатасарай" (1996/2000, 2002/2004, 2011/2013 и с 2017 до сегодня).

Ранее Терим на родине работал с "Анкарагюджю", "Гьозтепе", сборной Турции, а также итальянскими "Фиорентиной" и "Миланом". В 2008 году он привел свою национальную команду к 3-му месту на чемпионате мира. С "Галатасараем" в 2000 году он выигрывал Кубок УЕФА.

Добавим, что спортивный мир всколыхнуло несколько потерь от коронавируса.

Потери спортивного мира от коронавируса

  • Первой, кто умер из-за заболевания коронавирусом в спортивном мире стала иранская футболистка Ильхайм Шейхи.
  • 15 марта умер 21-летний Франциско Гарсия. Он самый молодой, кто умер от коронавирус в Испании.
  • Иранский тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахери 16 марта умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.
  • Бывший президент итальянского клуба Андреа Микеле умер от коронавируса в 37 лет.
  • Бывший тренер "Эспаньола" Бенито Хоанет умер от коронавируса.
  • Коронавирус унес жизнь известного спортивного журналиста Хосе Марии Канделы.
  • Несколько дней назад от коронавирусной инфекции умер экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс. Ему было 76 лет.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от вируса умерли более 16 тысяч человек.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Здоровье Футбол
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