Известный футбольный тренер Фатих Терим заболел коронавирусом

У главного тренера турецкого "Галатасарая" Фатиха Терима обнаружили коронавирус. Наставник сдал тест на вирус, результат которого оказался положительным.

Об этом 66-летний специалист рассказал в своем твиттере. Терим позитивно настроен и просит всех болельщиков не беспокоиться.

Читайте также Какие спортсмены заболели коронавирусом – список

Согласно сделанным результатам тестов, мой результат на коронавирус оказался положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь. Постараюсь пообщаться в ближайшие сроки,

– прокомментировал Терим.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Отметим, что Терим уже в четвертый раз возглавляет турецкий "Галатасарай" (1996/2000, 2002/2004, 2011/2013 и с 2017 до сегодня).

Ранее Терим на родине работал с "Анкарагюджю", "Гьозтепе", сборной Турции, а также итальянскими "Фиорентиной" и "Миланом". В 2008 году он привел свою национальную команду к 3-му месту на чемпионате мира. С "Галатасараем" в 2000 году он выигрывал Кубок УЕФА.

Добавим, что спортивный мир всколыхнуло несколько потерь от коронавируса.

Потери спортивного мира от коронавируса

Первой, кто умер из-за заболевания коронавирусом в спортивном мире стала иранская футболистка Ильхайм Шейхи.

15 марта умер 21-летний Франциско Гарсия. Он самый молодой, кто умер от коронавирус в Испании.

Иранский тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахери 16 марта умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Бывший президент итальянского клуба Андреа Микеле умер от коронавируса в 37 лет.

Бывший тренер "Эспаньола" Бенито Хоанет умер от коронавируса.

Коронавирус унес жизнь известного спортивного журналиста Хосе Марии Канделы.

Несколько дней назад от коронавирусной инфекции умер экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс. Ему было 76 лет.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от вируса умерли более 16 тысяч человек.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram