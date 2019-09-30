Известный экс-игрок сборной Украины забил первый гол после возвращения в Сербию: видео

В рамках 10-го тура чемпионата Сербии "Вождовац" на своем поле уверенно обыграл ФК "Инджию" со счетом 4:1.

Один из голов в свой актив записал сербский украинец Марко Девич, который появился на поле во втором тайме, сообщает Footboom.

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Он забил на 90+2-й минуте, успешно сыграв на добивании и тем самым установив итоговый счет на табло.

Видео гола Девича

Для Девича это взятие ворот стало первым после его возвращения на родину. После этого тура "Вождовац" идет на 7-м месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.