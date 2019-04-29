Известный промоутер против того, чтобы Ломаченко бился за титул WBC

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможные расклады при организации боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Пояс WBC стал вакантным поскольку Майки Гарсия заявил, что отказывается от него. Теперь ряд боксеров, среди которых и украинец Василий Ломаченко, стремятся побороться за титул.

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Однако Хирн, который недавно подписал контракт с американцем Девином Хейни, не хочет, чтобы за титул в ближайшее время бился Ломаченко.

Вы же знаете правила: WBC организует бой за вакантный титул между обязательным претендентом и бойцом, который занимает в рейтинге организации высокое место и доступен для проведения боя. То есть Кэмпбелл должен бы драться с Абдуллаевым, но здесь есть один важный момент. Из-за Рамадана тот не сможет выйти на ринг до сентября. Поэтому, похоже, что за вакантный титул Кэмпбелл сразится с Хейни.

Да, разговоры о Ломаченко. Не думаю, что WBC стоит идти на это. Они должны действовать по правилам, организовать бой между двумя бойцами с наивысшим рейтингом, а это Кэмпбелл и Хейни,

– цитирует Хирна Вoxing Scene.

В то же время британский боксер Люк Кэмпбелл уже успел бросить вызов Ломаченко и не против выйти на ринг против украинца. Менеджер Ломаченко Эгис Климас считает, что Василий будет драться за этот пояс уже в сентябре этого года и возможным соперником может быть именно Кэмпбелл.

Сейчас свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу. В бою против Кролла украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом, но впоследствии оказалось, что это лишь вывих.

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