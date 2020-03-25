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Известный российский хоккеист получил строгую дисквалификацию за употребление кокаина

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Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова за употребление наркотиков.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

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26-летний хоккеист "Адмирала" сдал положительный допинг тест 2 ноября 2019 года после матча КХЛ со "Спартаком".

В организме Дьякова был найден бензоилекгонин (основной метаболит кокаина). Всемирное антидопинговое агентство внесло это вещество в список запрещенных в 2019 году.

9 декабря 2019 года игрока поставили в известность относительно положительной допинг-пробы и временно дисквалифицировали. 16 декабря "Адмирал" расторг контракт с хоккеистом.

Позже выяснилось, что Дьяков употреблял запрещенное вещество в не соревновательный период. Также он признался в употреблении наркотиков, поэтому его дисквалификация составила 15 месяцев. Дьяков отказался от апелляции и принял отстранение от хоккея до 2 февраля 2021 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Хоккей Новости Спорта Наркотики Новости России Спорт
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