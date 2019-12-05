Известный украинский теннисист отложил свое возвращение из-за операции

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Александр Долгополов / 24 канал

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов вынужден отложить свое возвращение на корт. Теннисист перенес очередную операцию.

Об операции на ноге Долгополов сообщил в соцсетях. По его словам, он вернется на корт через 4-5 недель.

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Все прошло успешно, 2 недели костылей, на корт через 4-5 недель. Думаю, возвращение придется отложить, посмотрим на сколько,
– написал украинец.


Скриншот

Ранее Александр Долгополов анонсировал свое возвращение. Украинец заявился на соревнование в Дохе.

Кроме того, Долгополов должен был сыграть на Australian Open-2020.

Открытый чемпионат Австралии – самый успешный турнир серии Грэнд Слэм для украинца. В 2011 году он дошел до четвертьфинала.

Что известно о травме Долгополова?В мае 2018 года Александр получил травму руки. Теннисист перенес несколько операций на кисти. Долгополов не участвовал в турнирах с мая 2018 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Долгополов Теннис
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