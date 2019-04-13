Известный украинский тренер намекнул на свое возвращение в футбол

Виталий Кварцяный, который работал наставником "Волыни", признался, что хотел бы вернуться к тренерской работе.

Виталий Кварцяный в интервью телеканалу "Футбол 1" рассказал, почему приостановил тренерскую деятельность и заявил о подготовке себя к возможному возвращению в футбол.

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Я прекратил тренерскую деятельность, потому что мне стало неинтересно. Сейчас, конечно, скучаю по интенсивной футбольной жизни, по тому адреналину, по напряжению. Футбол – это такое дело, от которого не излечишься.

Сейчас занимаюсь собой, своим здоровьем. Если вернуться к работе – чтобы с футболистами кроссы бегать, быть в тонусе. Занимаюсь спортом: прыжки, кувырки,

– сказал Кварцяный.

Виталий Кварцяный известен в украинском футболе благодаря своеобразной манере высказываний на пресс-конференциях и эмоциональному поведению во время матчей.

Последним местом работы Кварцяного была "Волынь", где он был одновременно президентом и тренером. Летом 2017 года он ушел в отставку с обеих должностей.

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